0553 313 94 23

Bafra’da 16. Sünnet Şöleni

Samsun’un Bafra İlçe Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen 16.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
Bafra’da 16. Sünnet Şöleni

Samsun’un Bafra İlçe Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen 16. Sünnet Şöleni’nde 80 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.


Ali Kale Turistik Tesislerinde gerçekleştirilen Sünnet Şöleni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan konvoyla başladı. Daha önceki günlerde sünnet işlemleri gerçekleştirilen çocuklar konvoyda şehir turu attı. Turistik tesislerdeki program ise çocukların Türk bayrağı eşliğinde Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı karşılaması ile başladı. Kılıç, program süresince çocuklarla yakından ilgilendi.



“Biz bir aileyiz”


Etkinlikte konuşan Kılıç, sürekli dile getirdikleri gibi büyük ve güzel bir aile olduklarını belirterek, “Bu tür etkinliklerde ise aile olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Sünnet olan çocuklarımızın delikanlılığa adım atışlarını tebrik ediyorum. Böylesi güzel anlara şahitlik etmek bizim için ayrı bir mutluluk” dedi.


Kur’an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okunması ve yemek ikramı ile devam eden program, Başkan Kılıç ve protokol üyelerinin çocuklara hediye takdimi ile son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, genç oyuncusunu İstanbulspor'a kiraladı
    1. Beşiktaş, genç oyuncusunu..
    2. Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli..
    3. Öğretmenlere "tasarım odaklı düşünme"..
    4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    5. "Terörle, teröristle iltisaklı olan..
    6. Mersin’de konut satışları temmuz..
    7. Kulisleri sallayan Fatih Terim iddiaso
    8. ESBALDER Başkanı Demirtaş teşekkür..
    9. Beşiktaş’ta Oğuzhan Akgün..
    10. İyi Parti’nin belediye başkan adayı..
    11. KidZania 100 binden fazla çocuğu..
    12. Başkan Dutlulu maaşıyla 30 öğrenciye..
    13. Göztepe, Beşiktaş maçının..
    14. Sanat güneşi doğmak için 45 yıldır..
    15. AİHM'den skandal karar! Türkiye'ye..
    16. Galatasaray’da Arapovic sakatlandı
    17. Tanju Çolak: "Galatasaray’da oynanan..
    18. Vodafone'a geçmek şimdi çok daha dijital
    19. Duygulandıran reçete için teşekkür
    20. Şehzadeler Belediyesi geleneksel el..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!