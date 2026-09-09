Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı başladı, Samsun'a yıllık katkısı yaklaşık 4 milyar TL

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Osmanbeyli Mahallesi'nde düzenlenen törenle, "kırmızı altın" olarak nitelendirilen kapya biberin hasadı başladı. Bafra Ovası'nda yaklaşık 32 bin dekar alanda üretilen ürün için yıllık 120 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Türkiye'de kapya biber üretiminde 5. sırada yer alan Samsun'da, törenin ardından tarlaya giren işçiler fidelerdeki biberleri toplayarak çuvallara doldurdu. Ürünün Samsun ekonomisine yaklaşık 4 milyar TL katkı sağladığı belirtildi.

Programda konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, tarım ve sulama alanındaki yatırımların bölgedeki üretime olumlu katkı sağladığını söyledi. Gençlerin ve çocukların tarıma yönlendirilmesine yönelik politikaların sürdürüldüğünü anlatan Karaaslan, Bafra'nın yeni ve yenilikçi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi açısından önemli bir merkez olduğunu dile getirdi. Karaaslan, "Topraklara sahip olmak bir lütuf ama bu topraklara sahip çıkmak da bize düşen bir sorumluluk" dedi.

"Yüzde 98'i Bafra ilçemizde yetiştiriliyor"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bafra'nın kapya biber üretimi için elverişli iklim ve toprak özelliklerine sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, "126 bin ton civarında bir üretimimiz mevcut. Bu sene de aşağı yukarı 120-125 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Samsun'da kapya biberin yüzde 98'i Bafra ilçemizde yetiştiriliyor" diye konuştu.

Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre üretilen biberin bir bölümü taze tüketim amacıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere, bir bölümü pul biber üretiminde kullanılmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'ya, diğer bölümü ise konservelik ve salçalık olarak Tokat, Bursa ve İzmir'deki işletmelere gönderiliyor.

Yaklaşık 500 ton ihracat yapılıyor

Kapya biberin mayıs ayının 15'inden itibaren dikildiğini ve ürünün yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Yılmaz, şu anda yaklaşık 500 ton kapya biber ihracatı yapıldığını bildirdi. Yılmaz, "Kapya biber ilimiz ekonomisine yaklaşık 4 milyar TL civarında yıllık katkı sağlıyor. Gelecekte bu ihracat rakamlarının artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Alıcıların Bafra'da yetiştirilen kapya biberi kalite, etlilik ve lezzet açısından diğer bölgelerde yetiştirilen ürünlere göre daha üstün bulduğunu belirten Yılmaz, ilçedeki üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ürün için coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu aktaran Yılmaz, sürecin devam ettiğini ve başvurunun sonuçlanmasının üreticilerin gelirine de olumlu katkı sunacağını sözlerine ekledi.

Hasadın ekim ayının sonuna, bazı alanlarda ise kasım ayının başına kadar sürmesi bekleniyor.