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Bafra Belediyesinden okullarda temizlik çalışması

Bafra Belediyesinin ‘Daha sağlıklı nesiller için’ başlattığı okullarda hijyenik temizlik ve çevresel bakım çalışmaları sürüyor.

06 Eylül 2019 Cuma 17:31
Bafra Belediyesinden okullarda temizlik çalışması

Bafra Belediyesinin ‘Daha sağlıklı nesiller için’ başlattığı okullarda hijyenik temizlik ve çevresel bakım çalışmaları sürüyor.


Okullarda ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarını gerçekleştiren Bafra Belediyesi ekipleri, özellikle mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyici çalışmalar yapıyor. Okullardaki temizlik ve hijyen çalışmalarının yanında okul bahçelerinde çevre temizliği ve bakım uygulamaları da yapılıyor.


Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala gerçekleşen çalışmalar veliler ve eğitim görevlileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:31
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