Bafra Belediyesi GSK’dan, BJK’ya

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün (GSK) ilçedeki yetenekli gençlere yönelik çalışmaları kısa sürede meyvelerini vermeye başladı.

GSK alt yapısında yetişen ve Beşiktaş Basketbol takımına transfer olan aynı zamanda Genç Milli Takım forması giyen Melek Uzunoğlu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bugünkü başarılarında GSK’nın büyük katkısının olduğunu belirten Melek Uzunoğlu, Başkan Kılıç ve antrenörüne teşekkür ederek, sistemli çalışma ile başarının kaçınılmaz olduğununum altını çizdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “BJK’de basket oynayan Bafralı sporcumuz Melek Uzunoğlu, ilçemizin gururu oldu. Başarıların devamını diliyor; ailesini, yetişmesini sağlayan antrenörünü ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Melek Uzunoğlu, ziyaretinde, Başkan Kılıç’a Eurocap’ta giydiği formayı hediye etti.

Basketbol yaşantısında Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübünde (GSK) başlayan Melek Uzunoğlu, buradaki eğitiminin ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübüne transfer olmuştu.