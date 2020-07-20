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Spor

Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk mesajı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'i şampiyon bitiren Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'u kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:50:00 -
Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk mesajı

Sosyal medyadan Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Gomis, şu sözleri kullandı:

"Sevgili dostum Okan hocayı bu üstün başarısından dolayı kutluyorum. Hoca olarak ilk şampiyonluğunun tarif edilemez bir his olduğuna eminim. Bunu hak ettin. Ve daha nicelerini kazanacağına eminim. Şampiyonluğunun keyfini çıkar dostum"

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