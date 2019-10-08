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Bafetimbi Gomis’ten Falcao sözleri: İstanbul kariyeri biraz...

Bir dönem Galatasaray forması giyen Gomis sarı kırmızılı ekibin yeni golcüsü Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

08 Ekim 2019 Salı 13:40
Bafetimbi Gomis’ten Falcao sözleri: İstanbul kariyeri biraz...

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Fransa'da bir televizyon kanalına konuk oldu.

34 yaşındaki futbolcunun gündeminde, sarı kırmızılıların yeni transferi Radamel Falcao vardı.

Kolombiyalı golcüye güvendiğini belirten Gomis, ''Transferi öncesinde onunla konuşmuştuk. İstanbul kariyeri biraz gergin başladı ama zamanla her şey yoluna girecektir'' dedi.

Galatasaray kulübünden de övgüyle söz eden Bafetimbi Gomis, ''30 milyon taraftarı olan bir takımdan bahsediyoruz. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun tecrübe etmesini isterim'' şeklinde konuştu.

İstanbul'daki yaşantısına da değinen tecrübeli oyuncu, ''O şehri çok seviyorum ve kariyerimi bitirdikten sonra orada yaşamayı umuyorum'' ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:40
  1. İstanbul
  2. Bafetimbi Gomis
  3. Galatasaray
  4. Radamel Falcao
  5. Gomis
  6. Falcao

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