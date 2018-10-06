Bafetimbi Gomis: Galatasaray yenilgiyi hak etmedi

Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın Porto yenilgisiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisinin faturası Bafetimbi Gomis'e çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın ''Bizi oyaladı'' dediği Fransız oyuncu, Arabistan'da tepkilerin merkezinde kaldı.



Bir fotoğraf çekimi sırasında, yenilgi sonrası oluşan tepkiler için kendisine soru sorulan Bafetimbi Gomis, ''Çok üzüldüm. G.Saray yenilgiyi hak etmedi. G.Saray'ı çok seviyorum'' demekle yetindi.