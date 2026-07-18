  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ticaret Bakanlığı ‘dur’ dedi! 1 top dondurmaya akılalmaz fiyat Ahbap dediler hortumcu çıktı! Paralar nerede Fatih haberdar mısın? Laik atak hastaları dikkat: Artık Batı da karma eğitime karşı! Suudi Arabistan’dan yürekleri yakan haber: 4 Türk işçi yanarak can verdi MSB, Rum katliamlarını paylaşmaya devam ediyor Daha önce böyle vahşet görülmedi Aslı Baykal cenazede yaşananlara tepkisiz kalamadı! CHP’li şovmenlere hadisli gönderme İran, ABD üssüne saldırıp imha etti 2 savaş uçağını yerde vurdu "Şikâyet etmiyor, çalışıyor!" Türkiye'nin ihtiyacı olan gençlik örneği Harama dua olur mu? Bu görüntüler vicdanları yaraladı! Tekel bayisinde dua tartışması 30 ilde terör örgütü DEAŞ’a demir yumruk: Onlarca gözaltı var
Dünya BAE'yi endişelendiren gelişme
Dünya

BAE'yi endişelendiren gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
BAE'yi endişelendiren gelişme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada "Bölgede son birkaç gündür yaşanan gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan askeri gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Bölgede son birkaç gündür yaşanan gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" ifadesine yer verilerek, Orta Doğu'da tansiyonun derhal düşürülmesi ve istikrarsızlığı daha da artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı.

Tehlikeli sonuçlar doğurabilecek, bölgeyi yeni şiddet ve istikrarsızlık sarmalına sürükleyecek eylemlere karşı sükunet çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"BAE, tüm tarafları saldırı eylemlerini derhal durdurmaya ve ivedilikle müzakere masasına geri dönmeye davet ediyor. BAE ayrıca, küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin güvenliği ve sürekliliğinin sağlanmasının öneminin altını çiziyor."

Açıklamada, bölge ülkelerindeki okullar, üniversiteler, hastaneler, tuz arıtma tesisleri, enerji santralleri, ulaşım merkezleri, yerleşim alanları dahil sivil altyapı ve tesislerin hedef alınmasının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceği, haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.

Bu arada Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğini açıklıyor.

BAE ve Kuveyt arasında sıcak temas
BAE ve Kuveyt arasında sıcak temas

Dünya

BAE ve Kuveyt arasında sıcak temas

BAE'den İran'a inat dev hamle! Saldırıda ağır hasar alan dev tesis küllerinden yeniden doğdu!
BAE'den İran'a inat dev hamle! Saldırıda ağır hasar alan dev tesis küllerinden yeniden doğdu!

Gündem

BAE'den İran'a inat dev hamle! Saldırıda ağır hasar alan dev tesis küllerinden yeniden doğdu!

BAE, ABD ve İsrail için hava üssü inşa ediyor!
BAE, ABD ve İsrail için hava üssü inşa ediyor!

Dünya

BAE, ABD ve İsrail için hava üssü inşa ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23