BAE'yi deviren Katar, Asya Kupası'nda finale çıktı Katar Milli Takımı, Asya Kupası yarı final mücadelesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup etti ve finalde Japonya'nın rakibi oldu.

Asya Kupası yarı final mücadelesinde Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri karşılaştı. Mücadeleyi Katar 4-0 kazandı ve adını finale yazıdırdı. Bu sonucun ardından Asya Kupası'nda finalin adı Katar-Japonya oldu. Mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan Katar Mili Takımı, rakibi BAE'yi adeta sahadan sildi. BAE taraftarları mağlubiyeti hazmedemedi Katarlı futbolcular, gollerden sonra rakip taraftarın önünde sevinince, Birleşik Arap Emirlikleri tribünleri çıldırdı. Sahaya terlik ayakkabı attılar İki ülke arasındaki diplomatik sonrunlardan dolayı bir hayli gergin geçen mücadelede, BAE taraftarları yenilen golleri hazmedemeyince sahaya ayakkabı ve terlik fırlattı. Katar baskıdan etkilenmeyip finale yükseldi Baskıdan etkilenmeyen Katar Milli Takımı futbolcuları, sahadan galibiyetle ayrıldı ve kupaya bir adım daha yaklaştı.

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