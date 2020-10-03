BAE'ye tepki gösterdiler: Gerek görülmesi durumunda...
Sokotra Adası'ndaki aşiretler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerce getirilen milislerin bölgeden ayrılmasını istiyor.
Sokotra Adası'nın önde gelen aşiret liderleri ve kanaat önderleri toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, getirilen yüzlerce paralı milisin bölgenin güvenliğini tehdit ettiği bildirildi.
Bahse konu unsurların tamamının bölgeden ayrılmaları ve oluşturulan kontrol noktalarının kaldırılmasının istenildiği açıklamada, gerek görülmesi halinde bu kontrol noktalarına Sokotralı güçlerin yerleştirilebileceği vurgulandı.
Sokotra Valisi Remzi Mahrus, 28 Eylül tarihinde, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bir mesaj göndermişti.
Mahrus, mesajında, bölgeye dışarıdan silahlı kişiler getirilmeye devam edildiğini ve GGK'nın Sokotra halkı ile savaşması için paralı asker olarak 1000'den fazla kişiyi silahlandırdığını ifade etmişti.
Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda bulunan, 6 adacıktan oluşan Sokotra'da, Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK arasında kontrol mücadelesi yaşanıyor.