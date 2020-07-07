BAE'nin Hindistan'daki eski konsolosluk çalışanı, altın kaçakçılığından gözaltına alındı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde polis, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eski konsolosluk çalışanını "altın kaçakçılığına karıştığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Kerala'nın başkenti Thiruvananthapuram'da bulunan Trivandrum Havalimanı'ndaki gümrük yetkilileri, diplomatik kanallar aracılığıyla BAE konsolosluğuna yapılması planlanan bir sevkiyatta, 30 kilogramın üzerinde altın ele geçirdi.

Söz konusu sevkiyatı, sahte kimlik kartıyla almaya giden eski konsolosluk çalışanı Sarith Kumar, burada gözaltına alındı.

Kumar, yasa dışı altın kaçakçılığıyla suçlanırken, Kumar ile bağlantısı olduğu iddia edilen Kerala Başbakanlık Sekreteri M. Sivasankar da görevinden alındı.



Olayın içerisinde yer aldığı belirtilen bir diğer eski konsolosluk çalışanı Swapna Suresh'in ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.



Gümrük yetkilileri, altının piyasa değerinin 1,9 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

Eyaletteki muhalefet partileri, Başbakan Narendra Modi'ye yazdıkları mektupta, konunun Merkezi Soruşturma Bürosunca (CBI) soruşturulmasını talep etti.

- BAE'den açıklama

Hindustan Times gazetesindeki habere göre, BAE'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Ahmed Abdulrahman el-Benna, Dubai'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herhangi bir diplomatın olayın içerisinde yer almadığını ve söz konusu eski çalışanın (Sarith Kumar) konsolosluktaki işinden kovulduğunu belirtti.

Benna, soruşturmayı yürüten yetkililerle irtibat halinde olduklarını kaydetti.