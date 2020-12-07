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Aktüel BAE'nin gümrük işletmeleri şirketi DP World: Bölgeyi İsrail aracılığıyla Avrupa ile birleştirmeye çalışıyoruz
Aktüel

BAE'nin gümrük işletmeleri şirketi DP World: Bölgeyi İsrail aracılığıyla Avrupa ile birleştirmeye çalışıyoruz

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:03:27 -
BAE'nin gümrük işletmeleri şirketi DP World: Bölgeyi İsrail aracılığıyla Avrupa ile birleştirmeye çalışıyoruz

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gümrük işletmeleri konusunda en büyük şirketi olan DP World Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed bin Suleym, Avrupa ile Orta Doğu'nun İsrail'le birbirine bağlanabileceğini söyledi.

Dubai'de düzenlenen GITEX fuarı kapsamındaki "Dijital Ekonominin Geleceği, BAE-İsrail" konulu konferansta konuşan Bin Suleym, "İsrail limanlarının, Avrupa'daki DP World'un operasyonları ile Orta Doğu arasında bağlantı kurulmasına imkan sağlamasından dolayı mantıklı ve stratejik bir bağlantı olduğunu" ifade etti.

Bin Suleym, ayrıca BAE ile İsrail arasındaki ilk ikili ticaret hacminin de 5 milyar dolara ulaşmasını beklediğini aktardı.

Bölgeyi İsrail üzerinden Avrupa ile birleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Bin Suleym, "(İsrail'deki) liman işletmeleri, Avrupa'daki limanlarımızın Orta Doğu ile birleştirilmesi için bize imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

BAE'ye ait 2 gümrük işletme şirketi DP World ve Dubai Customs, limanların işletilmesi ve yatırımlar için İsrailli DoverTower şirketi ile ön anlaşmaya varmıştı.

İsrail, 15 Eylül’de Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

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