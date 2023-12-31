BAE'liler çıldırdı! Dev rekor: Abu Dhabi yılbaşında da parlıyor: Otellerde doluluk oranı yüzde yüz artış! Bir şok daha! Üst üste

Abu Dhabi'deki otel sektörü, başkentteki yeni yıl kutlamalarıyla birlikte rekor doluluk seviyelerine tanık oluyor.

Bu rekor, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin ilgisini çeken uluslararası eğlence atmosferindeki bir grup büyük etkinlik ve kutlama sayesinde gerçekleşiyor.

Oteller ve turizm şirketlerindeki yetkililer, BAE Haber Ajansı WAM'a, Abu Dhabi'deki otellere ve tatil köylerine, özellikle Al Wathba'daki Şeyh Zayed Festivali ve BAE Annesi Festivali gibi ana kutlama ve festival alanlarının yakınında bulunan yerlere büyük talep olduğunu söyledi.

Misafirler yeni yılın gelmesiyle birlikte bu etkinliklerin tanık olduğu şenlik havasını yaşamak istiyor.

Yetkililer, Abu Dhabi'nin benzersiz ve çekici turizm deneyimleri ve yeni yılı kutlamak için çeşitli etkinlikler sunduğunu ekledi. Kutlamaların başında Şeyh Zayed Festivali'nin aralıksız 60 dakikadan fazla sürecek en büyük havai fişek gösterisi yer alıyor.

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Bu kutlamalar, içinde bulunduğumuz dönemde çeşitli milletlerden otel doluluk oranlarının artmasına önemli katkı sağlıyor. Abu Dhabi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde önemli bir tatil destinasyonu haline geldi.

Şeyh Zayed Festivali, 2024 yılını 1 saatten fazla sürecek havai fişek gösterisiyle karşılayacak; miktar, zaman ve biçim açısından Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nda 4 yeni rekora imza atacak.

Festival ziyaretçileri ayrıca Al Wathba semalarında sanatsal tablolar çizen ve Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nda yeni bir rekor kıran 5.000'den fazla droneu ilk kez görme fırsatına da sahip olacak.

Ziyaretçiler ayrıca BAE Çeşmesi başındaki gösterilerin ve müziğin ritmine eşlik eden ışıkların yanı sıra bölgede ilk kez kullanılan en büyük lazer gösterisinin de keyfini çıkaracak.

Bölgenin en büyük eğlence festivallerinden biri olan “2023 Umm Al Emarat Festivali”nin ziyaretçileri, kültür, alışveriş ve eğlence açısından eşsiz çeşitli aktivitelere, göz kamaştırıcı maceralara ve canlı eğlence gösterilerine tanık olacak.

Turist akışları

al-ain aktardı: St. Regis Abu Dhabi Otelleri Bölgesel Yönetim Satış Departmanı Müdürü Mohsen Al Shimi, Abu Dhabi Emirliği'ndeki otel sektörünün, mevcut kış sezonunun başlangıcından bu yana, turist akışındaki önemli artış sayesinde doluluk oranında gözle görülür bir artış elde etmeyi başardığını söyledi.

Al Shimi, yılbaşı tatili sırasında başkent otellerinde artan doluluk seviyelerine, misafirlerin yeni yıl etkinliklerine ve kutlamalarına tanık olma arzusuna dikkat çekti.

Al Shimi, Abu Dhabi'nin Şeyh Zayed Festivali ve Umm Al Emarat Festivali gibi büyük festivallerin yanı sıra yeni yılı kutlamak için çok çeşitli etkinliklere ve faaliyetlere tanık olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu faaliyetler, başkentin ülke içinden ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin yeni yılı kutlamak için tercih ettiği destinasyon konumunu güçlendiriyor.

Al Shimi, özellikle 2024 yeni yılında birçok büyük sezonun ve etkinliğin gelmesiyle birlikte Abu Dhabi'de turizm ivmesinin devam etmesini bekliyor.