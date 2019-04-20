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BAE'li ajanlar, Hac otobüsünü bombalayacakmış!

İstanbul'da tutuklanan iki BAE'liden biri olan olan Semir Şaban isimli kişinin 2008'de Gazze'de, Muhammed Dahlan adına casusluk yaparken tutuklanan dört kişiden biri olduğu ortaya çıktı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:17
BAE'li ajanlar, Hac otobüsünü bombalayacakmış!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu iki şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikçe tutuklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldıkları  İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Mahkemesi'nde  "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan iki kişiden bir olan Semir Şaban isimli kişinin;  2008 yılında Gazze'de Hamas hükümeti tarafından Muhammed Dahlan adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan dört kişiden biri olduğu bildirildi. Semir Şaban adlı kişi, Gazze'de Hacca gitmek üzere hazırlık yapan hacıların otobüslerine bombalı eylem yapmak üzereyken yakalandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 00:17
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