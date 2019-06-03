Ahşap elma olarak da bilinen bael meyvesi, Hindistan'a özgü bir türdür. Hindular için kutsal olduğu düşünülmektedir. Sağlık faydaları ise oldukça fazladır. Bael meyvesinin faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

İshal, kolera, hemoroid ve vitiligoyu tedavi edebilir

Bael meyvesi, ishal gibi hastalıkların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu meyvenin kurutulmuş tozu, kronik ishalin tedavisinde kullanılır. Olgunlaşmamış bael meyvesinin özü hemoroidi ve vitiligoyu etkili şekilde tedavi edebilir. Ayrıca anemi, kulak ve göz bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılır.

Mide ülserini azaltır

Bael, gastrik ülserlerle mücadele etmek için çeşitli antioksidanlarla doludur. Baelin tedavi ettiği bu mide problemi, midedeki asidik seviyede bulunan dengesizlikten dolayı meydana gelir.

Kolesterolü kontrol edebilir

Bael yaprağının özü, kandaki kolesterol seviyesini kontrol etmek için kullanılabilir.