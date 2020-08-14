BAE'den yüz bulan İsrail'den küstah çağrı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşme anlaşmasına işaret ederek Arap ülkelerini BAE'yi örnek almaya çağırma cüretinde bulundu.

BAE'den yüz buldu!

Bakan Gantz, sosyal paylaşım sitesindeki Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, BAE ile ülkesi arasındaki söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, diğer Arap ülkelerini de BAE'yi örnek alarak İsrail'le diplomatik ilişkileri geliştirmeleri çağrısı yaptı.

Anlaşmanın bölgesel kalkınma ve istikrara önem veren bölge ülkeleri arasındaki ittifakı ifade ettiğini öne süren Gantz, İsrail'in komşularıyla sonsuza dek barış içinde olmayı arzu ettiğini iddia etti.

Netanyahu'ya tepki

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yeni Sağ Partisi lideri Naftali Bennett, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bir kısmında İsrail'in egemenliğini uygulama fırsatını zayi ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Netanyahu'nun Ürdün Vadisi, Ma'ale Adumim, Beit-İl ve Batı Şeria'daki diğer yerleşim yerlerinde İsrail egemenliğini uygulama fırsatını kaçırmış olması üzücü."

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ise, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimleri başkanı Yossi Dagan da Netanyahu'nun, İsrail'i asla tehdit edemeyecek uzak bir ülkeyle (BAE) bir kağıt parçası karşılığında egemenliği sattığını söyledi.

Beit-İl Yerleşim Birimi Konsey Başkanı Shai Alon ise BAE-İsrail normalleşme anlaşmasıyla ilgili "Bugün imzalanan anlaşmalar, üzerine yazıldığı kağıtlara değmez. Bizi sattılar." dedi.

Goş Atsiyon Yahudi yerleşim birimi Belediye Başkanı Shlomo Neiman da söz konusu anlaşmayı reddettiğini söyleyerek, "Bu anlaşma Batı Şeria yerleşimlerinin ilhakının ertelenmesine karşılık olursa, bu çok tehlikeli olur." dedi.

Netanyahu ilhak planını geçici olarak askıya aldığını belirtmişti

Netanyahu, anlaşmaya ilişkin başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, BAE ile "barışa karşılık barış" esası üzerine anlaşmaya vardıklarını ileri sürerek bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını açıklamıştı.

ABD ile tam koordineli bir şekilde ilhak planının devam edeceğine vurgu yapan Netanyahu, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur.” demişti.

Netanyahu, ilhak planının iptal edilmediğine dikkati çekerek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim.” demişti.