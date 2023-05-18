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Gündem BAE'den Türkiye'ye anlamlı mesaj, Türkiye'nin büyük stratejisine övgü!
Gündem

BAE'den Türkiye'ye anlamlı mesaj, Türkiye'nin büyük stratejisine övgü!

Yeniakit Publisher
2023-05-18 19:42:00 - 2023-05-18 20:09:15
BAE'den Türkiye'ye anlamlı mesaj, Türkiye'nin büyük stratejisine övgü!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarıyla Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasını takdir etti. Öte yandan BAE'nin Körfez ülkeleriyle ticaret hacmi rekora ulaştı... BAE'nin Anlamını ve önemini vurgulama açısından büyük önem arz ediyor.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Limanı'ndan tahıl sevkiyatı anlaşmasının 60 gün daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Türkiye ve BM'nin bu alandaki yoğun çabalarının takdire şayan olduğu vurgulanan açıklamada, anlaşma süresinin uzatılmasının dünyadaki gıda sıkıntısının hafifletilmesine katkı sağlaması açısından önem arz ettiği ifade edildi.

Ukrayna ve Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmaya yönelik olumlu yaklaşımlarına da dikkat çekilen açıklamada, bu adımların ayrıca iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanmasına katkı sunmasını umdukları kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.
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