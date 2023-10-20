BAE'den kritik açıklama: binlerce çadır ithal edecek, satın almak istiyor! Türkiye ile yapmak istiyoruz
BAE ve Türkiye ile yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi gibi pek çok alanında işbirlikleri ve projeler üzerinde çalışıyor. Hükümet ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunan firma, binlerce çadır satın almak istiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde STK’lar, özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunan firma,, Türkiye’den 4000 kişilik çadır satın almak istiyor.
Yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi gibi pek çok alanda BAE ile Türkiye arasında imzalanan pek çok anlaşma kapsamında ticari ilişkilerde paralel şekilde yükselerek devam ediyor.
dünyagazetesinin aktardığı haberde: STK’lar, hükümet ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunan Dubai merkezli firma, Türkiye’den 4000 kişilik çadır almak istediğini yazdı.
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