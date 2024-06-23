BAE'den İnsani Yardım Fonu'na 5 milyon dolarlık destek ilan edildi! O ülke zor günler yaşıyor

Anlaşma, BAE adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sultan Al Shamsi ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi adına Operasyon ve Savunuculuk Direktörü Edem Wosornu tarafından BAE'nin Birleşmiş Milletler Misyonu'nun New York'taki genel merkezinde imzalandı.

İmza törenine, Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Elçisi Lana Nusseibeh ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed katıldı.

"BAE'nin, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yönetilen Sudan İnsani Yardım Fonu'na katkısı, en kritik insani ihtiyaçları ve acil durumları karşılamak için fonlara erişimi kolaylaştıracaktır." dedi.

Lana Nusseibeh, "BAE'nin Sudan'a sağladığı uzun vadeli destek, Sudan'ın refahını ve istikrarını destekleme kararlılığını doğruluyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ve diğer BM kuruluşlarıyla ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Nusseibeh, "BAE'nin acil ve kalıcı ateşkes ile krize barışçıl çözüm bulunması yönündeki kararlı tutumunu yineliyorum. Bu savaşın askeri bir çözümü yok; çatışmanın tarafları müzakere masasına dönmeli. Bu hedefe ulaşmak için BAE, tüm paydaşlarla çalışmaya devam edecektir. Sudan'ı kalıcı çözüme ulaştırmak ve sivillerin katıldığı bir hükümet oluşturmak için ulusal fikir birliğine varılmasını destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

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3,5 MİLYAR DOLAR

BAE'nin katkısı, BM kurumları ve insani yardım kuruluşları aracılığıyla Sudan'daki acil insani ihtiyaçların karşılanmasına adanmış 70 milyon ABD Doları değerinde daha geniş bir taahhüdün bir parçasıdır. Bu finansman, BAE'nin geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen "Sudan ve Komşu Ülkeler için Uluslararası İnsani Yardım Konferansı"nda açıkladığı 100 milyon ABD doları tutarındaki taahhüdünün büyük bir bölümünü temsil ediyor.

Böylece BAE'nin Sudan'a son on yılda sağladığı katkıların toplam değeri 3,5 milyar doları aşmış oldu.

BAE, önceliğin sivillerin ve sivil tesislerin korunması, Sudan'a ve çatışma bölgelerine insani yardımın birden fazla yoldan ulaştırılması ve en çok ihtiyaç sahibi insanlara yardımın sağlanması olduğunu vurguluyor.

BAE'NİN DESTEĞİNE ÖVGÜ

İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Sudan halkına 70 milyon dolarlık cömert desteklerinden dolayı BAE hükümetine ve halkına son derece minnettarız. Bu tahsisle Sudan'daki insani krizin etkilediği aileler ve topluluklar için hayat kurtaran desteğimizi güçlendirebiliriz." şeklinde konuştu