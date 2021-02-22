  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BAE'den dikkat çeken hazırlık! Savaş için adeta yığınak yapıyor
Dünya

BAE'den dikkat çeken hazırlık! Savaş için adeta yığınak yapıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, toplam 1.36 milyar dolar değerinde silah satın alacağını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 22:31:00 -
BAE'den dikkat çeken hazırlık! Savaş için adeta yığınak yapıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), toplam 1.36 milyar dolar değerinde silah satın alacağını ilan etti.

Başkent Abu Dabi'deki silah fuarına çok sayıda yerel ve küresel silah firması iştirak etti.

Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansı isimli ticari fuara 70 bin kişi ve 900 firma katıldı. Rus ve Çinli firmaların da katıldığı fuarda BAE, bu yıl toplam 1.36 milyar dolarlık silah satın alacaklarını açıkladı. Bu miktar geçtiğimiz yılki fuarın oranlarını aşsa da, pandemi nedeniyle beklenen seviyeye ulaşmadı. BAE'nin silah alacağı ülkeler arasında Çin, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, Suudi Arabistan gibi birçok ülke bulunuyor.

BAE Yemen ve Libya gibi birçok savaş coğrafyasında aktif rol oynuyor. BAE yönetimi bu ülkelerde insan hakları ihlallerine imza atmak ve devlet dışı silahlı aktörlere destek vermekle suçlanıyor.

Kaynak: Al Jazeera, Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif! 'Biz hazırız' diyerek duyurdular
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif! 'Biz hazırız' diyerek duyurdular

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olm..
Görüşmenin asıl amacı bakın neymiş! Destici, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne baka baka söylemiş
Siyaset

Görüşmenin asıl amacı bakın neymiş! Destici, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne baka baka söylemiş

Gazeteci yazar Mehmet Acet bugünkü yazısında, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesinde yaşanan i..
Mısır’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması: Bu durum artık ötelenemez bir husus
Dünya

Mısır’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması: Bu durum artık ötelenemez bir husus

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Baradey, 'Birçok kon..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay