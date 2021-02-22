BAE'den dikkat çeken hazırlık! Savaş için adeta yığınak yapıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), toplam 1.36 milyar dolar değerinde silah satın alacağını ilan etti.

Başkent Abu Dabi'deki silah fuarına çok sayıda yerel ve küresel silah firması iştirak etti.

Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansı isimli ticari fuara 70 bin kişi ve 900 firma katıldı. Rus ve Çinli firmaların da katıldığı fuarda BAE, bu yıl toplam 1.36 milyar dolarlık silah satın alacaklarını açıkladı. Bu miktar geçtiğimiz yılki fuarın oranlarını aşsa da, pandemi nedeniyle beklenen seviyeye ulaşmadı. BAE'nin silah alacağı ülkeler arasında Çin, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, Suudi Arabistan gibi birçok ülke bulunuyor.

BAE Yemen ve Libya gibi birçok savaş coğrafyasında aktif rol oynuyor. BAE yönetimi bu ülkelerde insan hakları ihlallerine imza atmak ve devlet dışı silahlı aktörlere destek vermekle suçlanıyor.

Kaynak: Al Jazeera, Mepa News