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Dünya

BAE'den çok konuşulacak çıkış! Darbeci Hafter'i sattılar

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Libya'daki son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, darbeci Hafter'in tek taraflı kararlar aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:41:00 -
BAE'den çok konuşulacak çıkış! Darbeci Hafter'i sattılar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, katıldığı sanal bir konferansta yaptığı açıklamada, "Bazı dostlarımız, kendi tek taraflı kararlarını aldılar. Bunu Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nde ve Libya'daki General Hafter'de gördük." ifadelerini kullandı.

Tek taraflı hesapların çoğunun yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Gargaş, "Bu hesaplar öyle ki bazen gerçekten kontrolünüz ya da dostlarınızın sahip olmasını istediğiniz ahlaki değerlerin bir kısmı yok." dedi.

Gargaş'ın bu açıklamalarının Hafter'in son günlerde aldığı büyük yenilgilerden sonra gelmesi ise dikkati çekti.

BAE, 2014'ten bu yana Libya'daki iç savaşa müdahil olurken, meşru hükümeti devirmek isteyen Halife Hafter'e destek veriyor.

Abu Dabi yönetimi, Yemen'de de meşru hükümetin karşısında yer alarak, ülkenin güneyinde sözde özerklik ilan eden ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine destek oluyor.

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