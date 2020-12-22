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Aktüel BAE'deki "Etihad Havayolları" İstanbul için yeniden uçak seferlerine başlayacak
Aktüel

BAE'deki "Etihad Havayolları" İstanbul için yeniden uçak seferlerine başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:00:08 -
BAE'deki "Etihad Havayolları" İstanbul için yeniden uçak seferlerine başlayacak

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı "Etihad Havayolları" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya altığı Abu Dabi-İstanbul uçak seferlerine 10 aydan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.

Etihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi-İstanbul tarifeli uçak seferlerine, haftada 2 sefer olmak üzere Ocak 2021'de yeniden başlayacağı ifade edildi.

Etihad'ın yanı sıra BAE'deki 3 havayolu firması, geçen hafta, İstanbul'a uçak seferlerinin yeniden başlandığını bildirmişti.

BAE, Mart 2017'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul'a yapılan uçak seferlerini askıya almıştı.


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