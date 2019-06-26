BAE zindanlarındaki Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk “her an öldürülebilir!” “Ses ver Türkiye”

yeniakit.com.tr Emre Uslu ve Abdullah Bozkurt gibi FETÖ’cülerin sürekli hedef gösterdiği; Kerkük'ten Türkmen Dağı'na, Halep'ten İdlib'e mazlumlar için mücadele eden Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, BAE’de zindana tıkıldı. CIA’in peşine düştüğü ve ABD kuklası BAE’de müebbet hapis cezasına çarptırılan Öztürk için, Türk yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor. Gazeteci Adem Özköse, Öztürk hakkında kendisine gelen bilgilerin “hiç de iyi olmadığını” ve hapiste her an ölümle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Ses ver Türkiye!”

Gazeteci-yazar Adem Özköse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gelen haberler hiç iyi değil. Türk vatandaşı Mehmed Ali Öztürk Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutulduğu cezaevinde her an öldürülebilir. Ses ver Türkiye!” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve Erdoğan aleyhine konuşmayı reddettiği için...”

Oğuz Tunç ise, “Mehmet Ali Öztürk,Türkiye de yakalanan ajanlardan biri intihar ettikten sonra BAE'de ciddi baskılara maruz bırakılıyor. İnsanlık onur ve haysiyetini katleden bu uygulamaların en temel sebebi,kendisinin Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında olumsuz konuşmayı reddetmesidir” dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı paylaşımına etiketledi.

Türk yetkililerin kayda değer bir adım atmadığını belirterek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’na seslenen Tunç, “Bu mevzunun hukuki değil siyasi olduğu ortadadır. Mehmet Ali Abi sağlam duruşunu muhafaza etmeye devam ederken, devletimizin yetkililerinden kayda değer bir yardım beklemektedir. @MevlutCavusoglu Önümüzdeki G20 zirvesi bir fırsat olabilir. @ikalin1” diye yazdı.

FETÖ’cüler hedef gösterdi

Öztürk’ün gözaltına alınması sonrası Emre Uslu ve Abdullah Bozkurt başta olmak üzere FETÖ’nün ağır topları, ülkemiz aleyhine büyük bir karalama kampanyası başlatmıştı. Öztürk’ün insani yardım faaliyetlerini terör örgütlerine destek olarak lanse eden FETÖ’cü alçaklar, ihanetlerinin boyutlarını daha da üst seviyeye taşımıştı. İlgili haberler için tıklayınız:

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