BAE ve Türkiye arasında yeni bir döneme girildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik ortaklık kurulacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
13 yeni anlaşma
Ziyaret kapsamında Türkiye ile BAE arasında 13 yeni anlaşma imzalandı.
Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın imzaladığı anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ortak mutabakat metni imzalandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
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Türkiye-BAE Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız.
Türkiye-BAE YDSK mekanizması Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul’da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz.
BAE ile yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz.
Kaynak: AA