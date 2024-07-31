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Ekonomi BAE ve Suudi Arabistan'ın tutumu herkesi çileden çıkardı!
Ekonomi

BAE ve Suudi Arabistan'ın tutumu herkesi çileden çıkardı!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 23:40:00 -
BAE ve Suudi Arabistan'ın tutumu herkesi çileden çıkardı!

Hamas lideri İsmail Haniye'nin haince öldürülmesinin yankıları sürerken bu duruma Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sessiz kalması tepkilere neden oldu.

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesine dünyadan tepki mesajları gelmeye devam ediyor. Türkiye, İran, Ürdün'den gelen jet tepkilere Çin ve Rusya'da eklenirken, Körfez ülkelerinin sessizliği tepkilere neden oldu.

Türkiye, İran, Katar, Malezya, Ürdün, Irak, Afganistan, Yemen ve hatta Rusya ve Çin'den Hamas Lideri İsmail Haniye'ye taziye mesajı ve İsrail'e kınama gelirken, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ın sessizliği tepki çekti. Körfez ülkeleri içinde sadece Irak ve Katar'ın İsrail'e tepki gösterdiği görüldü.

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