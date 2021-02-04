BAE ve Suudi Arabistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan Türkiye ile ticaret ve güvenlik alanları başta olmak üzere ilişkilerini iyileştirmek için yollar arıyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin de müttefiki olan Katar ile bozulan ilişkilerini bu yıl başında düzeltmiş, Katar ile seyahat ve ticaret yeniden başlamıştı.

Bloomberg'e konuşan bir Türk yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri ile ticarette engeli kaldırmak için görüşmelerde bulunduklarını, pandemi nedeniyle iki ülke arasında askıya alınan tarifeli uçuşların da bu kapsamda yeniden başlatıldığını söyledi.

Türkiye'yle bu ülkeler arasında Libya'daki savaş, Suriye meselesi, Mısır ve Irak konusunda bazı görüş ayrılıkları bulunuyor, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faliyetleri de öne çıkan konulardan bir tanesi.

İhracat pazarı görüşmelerde güçlü bir pazarlık alanı. 2019'da 8 milyar dolarlık karşılıklı ticaretle BAE, Türkiye'nin Irak'tan sonra ikinci en büyük ticaret ortağı. Türkiye buraya değerli taştan uçak parçalarına kadar birçok ürün ihraç ediyor.