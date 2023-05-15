BAE ve Mısır'a Türkiye şoku! Hevesleri tam anlamıyla kaçacak, Rusya kabul etti

Rus medyasında “2023’ün en iyi tatil destinasyonları” belirlendi. News.ru ve turizm sektörü uzmanlarının hazırladıkları listede, fiyatın yanı sıra turizm altyapısı, güvenlik ve yerel halkın Rus turistlere yaklaşımı gibi kriterler değerlendirildi.



Listenin ilk sırasında Türkiye yer aldı. Fiyatlarda yaşanan artışa karşın bazı Türk otellerinin indirime gitmeyi kabul ettiği belirtilen araştırmada, Türkiye’nin hala yaz tatili için en uygun fiyatlı destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çekildi.



Türk otellerinde temmuz ayında iki kişi için iki haftalık tatilin fiyatının 100-150 bin ruble (ulaşım hariç) olduğu belirtildi.



Bu rakam ikinci sıradaki Mısır’da da aynı seviyede.



Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki kişi için iki haftalık tatil fiyatı 135 bin ruble.



Abhazya dördüncü, Yunanistan ve Güney Kıbrıs beşinci sırada.



Araştırmada, listedeki ülkeler için Rus turistlere olumsuz yaklaşılma ihtimali olan yerlerin ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs olduğu belirtildi.

Turkrus