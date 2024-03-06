BAE ve Mısır kararı ilan etti! Gazze'ye üçüncü hava yardımı gönderildi... 'Yardım Kuşları' kararına ilişkin açıklama
BAE ve Mısır tüm dünyaya ilan etti! "Yardım Kuşları" girişimi kapsamında kuzey Gazze'ye üçüncü havadan insani yardım hamlesini gerçekleştirdi.
Bu yardım, BAE Savunma Bakanlığı Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın kuzey Gazze Şeridi'nde insani yardım bırakma operasyonunun ikinci aşamasının duyurulmasından bir gün sonra gerçekleşti
Yapılan ilk açıklamada yardımın, BAE Hava Kuvvetleri uçakları ve Mısır Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, Filistinlilerin savaş nedeniyle acılarını hafifletmek ve yaşadıkları zor koşulları aşmalarına yardımcı olmak için yapıldığı belirtildi. (al-ain)
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