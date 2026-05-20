BAE ve Katar İslam Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınadı

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BAE ve Katar İslam Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar, ABD’nin San Diego kentindeki İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıyı sert sözlerle kınadı. Her iki ülke de ibadethaneleri ve sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı, uluslararası alanda yankı uyandırdı. Saldırının ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan art arda kınama mesajları geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Mayıs’ta gerçekleştirilen saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, güvenlik ve istikrarı hedef alan her türlü şiddet, aşırılık ve terör eyleminin kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Mayıs'ta San Diego'da düzenlenen silahlı saldırı şiddetle kınanırken "BAE, güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet, aşırıcılık ve terörizmi kesin bir dille reddediyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve ABD hükümetine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da San Diego'daki saldırıyı yazılı açıklamayla kınadı.

Katar'ın şiddet ve terör eylemlerini reddeden değişmez tutumunun vurgulandığı açıklamada, ayrıca mabet ve masum insanların hedef alınmasını reddettiklerinin altı çizildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve ABD halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

Hakan TAŞÇI

Yalan saldırı beyaz bayrak saldırısıdur.Bu saldırılar İRAN İLE KÖRFEZ ÜLKELERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İÇİN KORSAN ABD ÜSLERİ TERÖRİST İSRAİL ÜSLERİNDEN ATILAN FÜZELERDİR.
