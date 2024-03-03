BAE ve İtalya arasında ticaret hacmi hesap edildi! Kamuoyu ile paylaştılar... Rakamı dudak uçuklattı

BAE Haber Ajansı WAM'a açıklamalarda bulunan Valerio, "BAE pazarı, planlanan birçok projeyle genişleme için büyük fırsatlar sunuyor, çünkü bu olumlu eğilimler, BAE ile İtalya arasında ticaret ve işbirliği için devam eden fırsatlara işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Valerio, BAE ile İtalya arasındaki ticaret hacminin, 2023 yılının ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 7 milyar avroya ulaştığını belirtti. 2022'de %19 artan bu rakam, 8 milyar avronun üzerinde bir değeri temsil ediyor.

Valerio, İtalya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne tedarikçi olarak Avrupa Birliği ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını, beklentilerin ise inovasyon, sürdürülebilirlik, ileri teknoloji ve üretim kalitesi gibi büyüme faktörleriyle bağlantılı ikili ticari ilişkilerde daha da büyüyeceğine işaret ettiğini belirtti.

Valerio, büyük ticaret hacmi, ortak girişimler ve gelecekteki olumlu görünüm göz önüne alındığında, iki ülke arasında artan işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

İtalyan üreticilerin ve şirketlerin, çeşitli sektörlerdeki ticari ilişkileri derinleştirme taahhüdü doğrultusunda BAE'deki endüstriyel etkinliklere ve ticaret fuarlarına aktif olarak katıldıklarına dikkat çekti.

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Dişçilik sektörünün önemli küresel etkinliği AEEDC 2024 fuarının yanı sıra Orta Doğu Saat ve Mücevherat Fuarı'nda da İtalyan tarafının güçlü katılımına dikkat çekti.

BAE’de düzenlenecek tüm sektörlerdeki büyük sergi ve ticari etkinliklere yüzlerce İtalyan firmasını getirme planlarının olduğunu belirten Valerio, bu katılımların, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yeni ortaklık yollarını keşfetmek amacıyla devam eden çabaları yansıttığına işaret etti.

BAE'deki İtalyan Ticareti Geliştirme Ofisi Direktörü ve İtalyan Ticaret Komiseri, AEEDC 2024 fuarına katılan İtalyan üreticilerin, İtalya'nın BAE ile ticari ilişkilerini güçlendirmek ve diş sağlığı alanında önemli ilerlemeler kaydetmek için büyüyen müşteri tabanında yeni segmentlere hizmet vereceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Valerio Soldani, pazarın önümüzdeki beş yıl içinde yıllık yüzde 12,7 bileşik büyüme oranında büyümesini öngörüyor.

İtalyan Ticaret Ajansı, ülkesinin BAE pazarında değer önerilerini genişletmek amacıyla seçilmiş promosyon kampanyalarını yürüterek ve hizmetler tahsis ederek İtalyan şirketlerini desteklemek üzere BAE’de mevcut olduğunu vurguladı.