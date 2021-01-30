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Dünya BAE ve İsrail arasındaki ticaret hacmi 272 milyon doları buldu
Dünya

BAE ve İsrail arasındaki ticaret hacmi 272 milyon doları buldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ilişkilerinin normalleşmeye başlamasının ardından 5 aylık bir sürede iki ülke arasındaki ticaret hacmi 272 milyon dolar olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 22:24:00 -
BAE ve İsrail arasındaki ticaret hacmi 272 milyon doları buldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki ticaret hacminin, normalleşme anlaşmasının ilk 5 ayında 272 milyon dolar olduğu belirtildi. İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen ülkesinin BAE ile yaptığı ticaret anlaşmasının yıllık toplam 4.0 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

BAE'deki Abu Dabi Hükümeti, İsrail ile Eylül 2020'de imzalanan anlaşmanın ardından iki ülke arasında başlayan ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 272 milyon dolar

Abu Dabi Hükümeti tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Eylül 2020'den Ocak 2021'e kadarlık süre zarfında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 272 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 5 aylık süre zarfında bin 217 ton hacminde ithalat ve ihracatın gerçekleştirildiği kaydedildi.

BAE ve İsrail, 15 Eylül 2020 Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

"İsrail ekonomisine milyarlar pompalanacak"

Anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ekonomisine milyarların pompalanacağını belirtmişti.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı ticaret anlaşmasının hacminin toplam 4.0 milyar dolarlık malı kapsayacağını söylemişti.

 

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