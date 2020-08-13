BAE ve İsrail anlaşma için imzayı bakın nerede atacak?

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında normalleşme için yapılan anlaşmanın bir kısmında, Dubai ve Tel Aviv arasındaki uçuşlar açılacak. Sonraki etaplarda da değişik alanlarda işbirliğini içeren imzaların atılması bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, anlaşmaya ilişkin olarak gazetecilere verdiği bilgide, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeyle bozulan ilişkileri yeniden kurduğunu belirterek, yapılan anlaşmanın son 26 yıldır türünün tek örneği olduğunu kaydetti.

Trump Nobel ödülüne aday gösterilebilirmiş!

İsrail ve BAE anlaşmasının tarihi önemde olduğunu belirten O'Brien ise Trump'ın Orta Doğu'da barışa katkı sağladığını iddia ederek, "Başkan Trump, bugün başardığı barış anlaşması dolayısıyla Nobel Ödülü'ne aday gösterilirse bu beni şaşırtmaz." dedi.

O'Brien, "İsrail ve BAE arasındaki anlaşma için Beyaz Saray'da bir resmi imza töreni olacağını söyledi. Yapılacak olan törene birçok ülkeden insan gelecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE prenslerinden birinin törende olmasını umuyoruz." dedi.