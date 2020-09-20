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Dünya BAE ve Bahreyn gibi işgali kabul etsem anlaşma imzalardım
Dünya

BAE ve Bahreyn gibi işgali kabul etsem anlaşma imzalardım

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’i normalleşme anlaşmasını imzalamaları nedeniyle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:09:00 -
BAE ve Bahreyn gibi işgali kabul etsem anlaşma imzalardım

Ureykat, Twitter’dan “Normalleşmecilerin kabul etiğini kabul etsem, birkaç saat içinde anlaşma imzalardım” dedi. Manama ve Abu Dabi’nin hatalarına işaret eden Ureykan, Kudüs ve sığınmacıların haklarını düşürdüklerini, Batı Şeria’nın yüzde 33’ünde işgale taviz verdiklerini aktardı. Bazı twitter kullanıcılarının, uzun İsrail- Filistin müzakerelerini eleştirmesine cevap olarak Ureykat, “Ben ateşten koru elime aldım. Mescidi Aksa ve Kıyamet Kilisesi’nin olduğu Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasını kabullenmedim. Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkından, Batı Yaka’nın yüzde 33’ünden tavizi ya da İsrail güvenlik egemenliğini kabul etmedim” ifadelerini kullandı.

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