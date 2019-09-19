BAE Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonuna katıldı

BAE'nin resmi ajansı WAM'd yer alan habere göre BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katIldığını açıkladı.

Dış İşleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşbirliği Dairesi Başkanı Salem Mohammed Al Zaabi, BAE'nin koalisyonuna katılımının deniz seyri ve küresel ticaret tehditlerini caydırma ve enerji arzının küresel ekonomiye akışını güvence altına almak ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmak için bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediğini açıkladı.

Koalisyonun deniz koridorlarından geçerken üyelerinin ve ticaret gemilerinin çıkarlarını koruduğu belirtilirken Koalisyonun faaliyet alanı Hürmüz Boğazı, Bab El Mandab, Umman Denizi ve Arap Körfezini kapsadığı kaydedildi.