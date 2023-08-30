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Ekonomi BAE Türkiye'den satın almak için ilan verdi! Acil olarak ihtiyaçları var
Ekonomi

BAE Türkiye'den satın almak için ilan verdi! Acil olarak ihtiyaçları var

Yeniakit Publisher
2023-08-30 11:06:00 -
BAE Türkiye'den satın almak için ilan verdi! Acil olarak ihtiyaçları var

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de kurulu gıda ithalat ve ihracat firması Türkiye'den buğday unu almak için harekete geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de kurulu gıda ithalat ve ihracat firması Abu Dhabi’ye teslim 15 bin ton buğday unu istiyor.

Uluslararası ticarete en çok konu olan ürünlerin başında hiç kuşkusuz gıda ürünleri gelir. Toplam gıda içerisinde de en çok buğday ve buğday unu gibi temel besin ürünleri ithalat ve ihracata konu olur. Bugün TurkishExporter’a gelen önemli alım taleplerinden bir tanesi de ihracatında dünya şampiyonu olduğumuz buğday unu konusunda oldu.

Dubai’de kurulu gıda ithalat ve ihracat firması yayınladığı ilanda 50 kilogram çuvallarda toplamda 15 bin ton buğday unu talebi olduğunu yazdı.

Dünya gazetesi
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