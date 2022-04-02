BAE Türkiye adımına hazırlanıyor! Sürpriz gelişme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Körfez ülkelerinden gayrimenkulde Türkiye’ye yatırım iştahı olduğunu belirterek, mayıs, haziran ayları itibarıyla bu sektöre yönelik yatırımların artmasını beklediklerini söyledi.

Olpak, DEİK tarafından Dubai'de düzenlenen, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı"na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gayrimenkulde Türkiye’ye yatırım beklendiğini bildiren Olpak, "Yaptığımız görüşmelerden bu iştahın önümüzdeki günlerde yani mayıs, haziran itibarıyla yatırımla turizmi birleştirir bir çerçeve içerisinde olacağını tahmin edebiliyorum. Bizde havaların ısınmasıyla beraber artacağını buradaki görüşmelerimizden anladık. Dolayısıyla onlar gayrimenkul alanındaki yatırımlara devam edecek." dedi.

Olpak, gayrimenkul yatırımlarının yanlış yorumlanabildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Aslında gayrimenkul satışı bir noktada ihracatçının Döviz getirmesi gibi. Yani yurt dışından ülkeye o gayrimenkul satışları neticesinde bir döviz getiriyorsunuz. Bir ihracat çekimisiniz, ilavesi var. Sattığınız ürünü göndermiyorsunuz. Ürün de kendi ülkenizde kalıyor. Bu da işin ikinci pozitif tarafı. Bir üçüncü tarafı var. Mal sahibini yani ürünü alan kişiyi de ülkenize getiriyorsunuz. Gelen kişi de gerçekten sizin ülkenizde bir mal sahibi olarak geliyor. Dolayısıyla sektörü böyle pozitif değerlendirmemiz lazım. Türkiye'de yatırım yapma anlamında görüşen firmalarımız var. Firma isimlerini zikretmek anlamında söylemiyorum. Ve de işin fonlar tarafını tabii değerlendirmemiz lazım. Burada ticaret ağırlıklı bir şekilde Dubai tarafında gidiyor. Ama Abu Dabi'nin de ağırlığını görüyoruz. Dolayısıyla dengeli bir şekilde her ikisini birlikte götürmeye çalışacağız."

"Dubai'deki 2040 vizyonu için bizden faydalanmak istiyorlar"

DEİK Başkanı Olpak, BAE ile geçmişte olan başarılı ticari ilişkilerin tekrardan yakalanabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Birleşik Arap Emirlikleri ile bizim toplamda 15 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmimiz vardı. Maalesef geçtiğimiz sürecin içerisinde bu 3 milyar dolara kadar inmişti. Şu anki gelişmeden memnunuz. İhracatımızda yaklaşık yüzde 95’lik geçtiğimiz yıl bir artış oldu. İlk üç ayın ihracatında da görebildiğimiz kadarıyla yaklaşık gene yüzde 40 bandında artışımız var. Hedef önce o kaybettiğimiz seviyeyi yakalamak sonra da bunu artırabilmek. Bu işin karşılıklı ithalat-ihracat tarafı. Bir de müteahhitlik tarafı var. Bugüne kadar Türk firmaları burada 141 proje gerçekleştirmiş. Yaklaşık da 13,5 milyar dolarlık bir proje bugüne kadar hayata geçirmişiz."

Yapılan karşılıklı görüşmelerin ilişkileri çok başarılı bir seviyeye getirdiğini aktaran Olpak, "Bugüne bakıldığında her alanımız var ama öncelikli ve ilk fırsat alanı diye baktığımızda Dubai'nin bir 2040 vizyonu var ve 130 milyar dolarlık bu konuda bir altyapı üstyapı projeleri, onların masasında duruyor. Hemen bir günde değil 2040’a kadar. Onlardan teklif bize geldi. Memnuniyet verici tarafı buydu. Dediler ki sizin sektörünüzün çok başarılı olduğunu biliyoruz. O zaman bu güçten biz faydalanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Olpak, toplantı için hem kamu tarafından hem de özel sektör tarafından proje geliştiricileri ve yatırım isteyenleri masaya toplayarak iki ülkeden de önemli isimleri bir araya getirdiklerini dile getirdi.

"BAE, gelirlerini çeşitlendirmek istiyor"

Toplantının formatını anlatan Nail Olpak, "Türkiye'den 25 firmamız katıldı. Buradan da 30 katılımcımız var. Firmaların kendilerinin tanıtımı oldu. Bizim bu toplantıdan görebildiğimiz kadarıyla devam eden sürecin içerisinde projeler üzerinde konuşmalar söz konusu. Bence olayın memnuniyet verici tarafı bu. Toplantıyı bu bazda bırakmak niyetinde değiliz. Başka gelişme alanları ve sektörler var." ifadelerini kullandı.

Sektörlerin çeşitleneceğini söyleyen Olpak, şöyle devam etti:

"Birleşik Arap Emirlikleri, ağırlıklı petrolden gelen gelirinin belirli bir süre sonra biteceğinin farkında ve kendini de bu anlamda çeşitlendiriyor. Çeşitlendirdiğinde de değişik sektörler ilgilerini çekiyor. Türkiye'ye ilgileri, yatırım yapmak istedikleri sektörler var. Ben 4 sektörün ön plana çıktığını gördüm, enerji, gıda, sağlık, dijital teknolojiler. Dijital teknolojiler hepimizin bütün dünyanın gündeminde. Bu memnuniyet verici bir gelişme. Muhtemelen bundan sonraki süreçte biz elbette bu müteahhitlik alanındaki toplantının takibini ve sonrasını yapacağız ama Dubai'de, Abu Dabi'de İstanbul'da bir de genel itibariyle tüm ticaretimizi, ihracatı ve diğer alanların da kapsandığı büyük toplantıyla gidecek yol haritasının içerisindeyiz."