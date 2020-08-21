BAE sırtımızdan bıçakladı

Taha Emre Özdemir Ankara

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan ‘normalleşme’ anlaşmasını Yeni Akit’e değerlendiren Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, çarpıcı ifadeler kullandı. Mustafa, “BAE-İsrail arasında yapılan ‘normalleşme’ anlaşması işgalci İsrail’e bir mükafattır. İsrail işgal güçleri uzun yıllardır Filistin halkını katlediyor. Siyonist güçler burada müslümanların kutsallarına saldırıyor. Biz Filistin olarak ABD-İsrail ve Arap Emirlikleri arasında yapılan bu üçlü anlaşmayı reddediyor ve tanımıyoruz. Arap Emirliklerinin bu kararını da Arap Birliği’nden ayrılma olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Yüzyılın anlaşması uygulanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında imzalanan Yüzyılın Anlaşması’na dikkat çeken Dr. Mustafa, “BAE-İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşması Yüzyılın Anlaşması’ndaki içeriğin bir uygulamasıdır. Çünkü o anlaşmada Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyorlar. BAE’nin İsrail ile işbirliği yapması işgalci İsrail’in yaptığı tüm zulme razı olmaktır. BAE, İsrail’in Kudüs’ü başkent olarak ilan etmesini ve ahlak dışı tüm davranışlarını kabul etmiştir” diye konuştu.

Türkiye gücümüze güç katıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya Camii’nin açılışında yaptığı konuşmayı hatırlatan Dr. Mustafa, “Türkiye tarafından yapılan açıklamalar ve bize verilen destek gücümüze güç katıyor. Sayın Erdoğan’ın Ayasofya Camii açılırken yaptığı konuşması da bizleri çok duygulandırdı. O gün yine anladık ki özgürlük mücadelemizde asla yalnız değiliz” dedi.

Filistin halkı, Mescid-i Aksa’yı koruyacaktır

Kudüs’te yaşanan son gelişmelere de değinen Dr. Mustafa, “İsrail Kudüs’ü izole etmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistin halkına engel olmaya çalışıyorlar. Buna karşın Yahudi gruplarının girişlerini kolaylaştırıyorlar. Önceki gün de 25 yaşındaki genç bir Filistinli kardeşimiz Mescid-i Aksa surlarında siyonistlerin kurşunları ile şehit edildi. Biz Cenab-ı Allah’ın Filistin halkını Mescid-i Aksa’yı korumak için şereflendirdiğini düşünüyoruz. Bu inançla Filistin halkı mücadelesine kanının son damlasına kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Ümmet bize bir bıçak daha saplamasın”

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İslam alemine şöyle seslendi: “Filistin halkı yüz yıldan fazla zamandır kutsalımız Mescid-i Aksa’yı korumak için mücadele veriyor. İslam ülkeleri davamıza destek vermeye devam etsin. Kardeş olarak gördüğümüz Birleşik Arap Emirlikleri’nden darbe almak çok ağırımıza gitti. Filistinliler bu ihaneti hak etmiyor. Temennimiz şu ki ümmet sırtımıza bir bıçak daha saplamasın. İsrail hiçbir zaman İslam dünyası için bir hayır temenni etmeyecektir. Kimse onların sözlerine inanmasın. Siyonistlerin projesi sadece Filistin’i değil tüm İslam coğrafyasını işgal etmektir.”