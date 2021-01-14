  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BAE ortaklığı derinleştiriyor! İsrail’e bir kıyak daha
Dünya

BAE ortaklığı derinleştiriyor! İsrail’e bir kıyak daha

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İsrail ile normalleşme kararının ardından ilişkileri derinleştiriyor. BAE’nin İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 00:11:00 -
BAE ortaklığı derinleştiriyor! İsrail’e bir kıyak daha

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Dışişleri Bakanlığı vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın onaylanmış halini İsrail'e sundu.

Açıklamada, anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği ve İsrail vatandaşlarının vizesiz bir şekilde BAE'ye gidebileceği belirtildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle BAE, vatandaşları İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail ve BAE 20 Ekim'de karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma imzalarken, İsrail yönetimi 22 Kasım'da anlaşmayı onaylayarak BAE vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine onay verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş çıkartacak adım! Suriye'de İran'ı vurdular
Dünya

Savaş çıkartacak adım! Suriye'de İran'ı vurdular

İsrail savaş uçakları, Suriye'de İran destekli silahlı grupları hedef aldı. Saldırıda 60 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Abdullah Ağar, ‘Bu tarz saldırılar bize yine gelecek’ dedi ve açıkladı! 3 büyük sırrı açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, ‘Bu tarz saldırılar bize yine gelecek’ dedi ve açıkladı! 3 büyük sırrı açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi sonrası ortaya çıkan casusluk olayıyla ilgili açık..
Dünyaya bu sözlerle duyurdu: Türkiye ile birlikte silah üreteceğiz!
Dünya

Dünyaya bu sözlerle duyurdu: Türkiye ile birlikte silah üreteceğiz!

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy, "İlk adım İHA'lara ilişkin üretim ve tedarik, zırhlı araçlar için güç ü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay