BAE, okullarda İsrail’i aşılıyor

Tahsin Han

Ortadoğu’daki siyonist fitnesinin destekçisi olan Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail’le yaptığı kirli anlaşmayı çocuklara ders olarak okutup, miniklere siyonist sevgisini aşılayacak...

İsrail gazetesi Yediot Aharonot, Emirlik ders kitaplarının siyonist propagandasıyla hazırlandığını doğruladı.

Gazete, yayınladığı haberde, kitapların ağustos ayında iki taraf arasındaki anlaşmanın açıklanmasından sadece iki hafta sonra hazırlanıp basıldığını belirtti. Gazete, bir araştırma ve politika enstitüsü olan İsrail “Impact-C” Enstitüsü’nün de ders kitaplarını ve müfredatı UNESCO’nun barış ve hoşgörü konusunda belirlediği standartlar perspektifinden inceleyip, onayladığına dikkat çekti. Enstitünün, BAE’nin 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm devlet ve özel okullarda öğretilen mevcut “ahlaki eğitim müfredatını” değerlendiren bir ön rapor hazırladığı da ifade edildi.

İsrail gazetesi, 13 Ağustos’taki normalleşme anlaşmasından sadece iki hafta ders kitaplarında anlaşmanın yer alması ve okullarda ders olarak okutulacak olmasının bu konunun çok daha önceden ele alınıp, hazırlık yapıldığını ortaya koyduğunu belirtti.

Normalleşme uğurmuş!

Yeni müfredetta “Ahlak Eğitimi” dersi altında ahlak, birey ve toplum, kültürel çalışmalar ve yurttaşlık çalışmaları işlenecek. İsrail gazetesine göre öğrencilere normalleşme anlaşmasını ulusal bir gurur kaynağı olarak gösterileceği, farklı kültür ve inançlara saygı duymanın öneminin anlatılacağı, bu vesileyle İsrail’le normalleşmenin yeni nesil tarafından daha kolay benimseneceği ifade edildi.

Impact-C Enstitüsü CEO’su Markus Schiff, yaptığı açıklamada, anlaşmanın açıklanmasından sadece iki hafta sonra, BAE’deki okul çocuklarına Emirlik-İsrail anlaşması hakkında bilgi veren bir ders kitabının bulunmasının çarpıcı olduğunu söyledi. Marcus, anlaşmanın öğrencilere sadece ders kitabında bir gerçek olarak sunulmadığını, aksine onlara anlaşmayı desteklemek için dini, ahlaki ve vatansever nedenler sağladığını ve barış sağlamanın önemi üzerine bir egzersiz gerçekleştirirken eleştirel düşüncenin kullanılmasını sağladığını belirtti.

‘İşgalci’yken dost oldu!

İsrail’le yaklaşık çeyrek asırdır gizli ilişki içinde olan BAE Prensi bin Zayed’in normalleşme açıklaması sonrası hazırlattığı ders kitaplarıyla daha önce Filistin’i işgal eden bir devlet olarak gösterilen “İsrail”i dost bir ülke olarak lanse etmesi dikkat çekti. Arap basını BAE’nin çocuklara İsrail sevgisi aşılayıp, bunu kalıcı hale getirmek istediğini belirtti.