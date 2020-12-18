  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BAE, o ülkede hükümet kurdu!
Dünya

BAE, o ülkede hükümet kurdu!

Yemen'de, yönetim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde yeni hükümet kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:26:00 -
BAE, o ülkede hükümet kurdu!

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberinde, Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararla, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve GGK ve mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu belirtildi.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Hükümet güçleri, 11 Aralık'ta, Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Koalisyon güçleri 12 Aralık'ta, anlaşmanın, güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün, planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin, koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası! İzleyici hiç hoşlanmayacak
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası! İzleyici hiç hoşlanmayacak

TRT1'in reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası oluştu. İşte dikkat çeken detaylar...
Süleyman Soylu'dan flaş sözler: Üzüldüğüm şudur...
Gündem

Süleyman Soylu'dan flaş sözler: Üzüldüğüm şudur...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası Göçmenler Günü" nedeniyle Türkiye'de göçmenlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Sabır Meşhur, 'Erdoğan, Rusya'yı aşağıladı' dedi ve uyardı: Bir tehlike daha var
Dünya

Sabır Meşhur, 'Erdoğan, Rusya'yı aşağıladı' dedi ve uyardı: Bir tehlike daha var

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türk SİHA ve İHA'ları karşısında şok olan Rus hava savunma sistemi Panstsir'i gündemine taşıdı. Meşhur ayrıca..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay