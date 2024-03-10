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Ekonomi BAE o ülke ile enerji, sanayi ve çok sayıda sektör için görüştü: Ortak kararını masaya yatırdı! İşte o haber
Ekonomi

BAE o ülke ile enerji, sanayi ve çok sayıda sektör için görüştü: Ortak kararını masaya yatırdı! İşte o haber

Yeniakit Publisher
2024-03-10 19:39:00 - 2024-03-10 19:43:36
BAE o ülke ile enerji, sanayi ve çok sayıda sektör için görüştü: Ortak kararını masaya yatırdı! İşte o haber

Birleşik Arap Emirlikleri, sürpriz bir ortak ilişiklere hazırlandığı ortaya çıktı. BAE ve Yunanistan kapsamlı ortaklık çerçevesinde ilişkilerini güçlendiriyor.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve COP28 Taraflar Konferansı Başkanı Dr. Sultan Al Jaber, devlet kurumları ve özel sektör şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet başkanlığında Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Dr. Sultan Al Jaber, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Dışişleri Bakanı Giorgos Grapetritis ve Kalkınma Bakanı Kostas Skrikas ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Bu ziyaret, tüm yaşamsal alanlarda dikkate değer gelişmelere tanık olan iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu adım, iki ülke liderlerinin iş birliğini geliştirme ve ilişkileri yeni stratejik boyutlara ilerletme konusundaki kararlığını yansıtıyor.

Yunanistan Başbakanı ile görüşmesi sırasında Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, BAE liderinin selamlarını ve Yunanistan ile ortak çıkar alanlarındaki stratejik ilişkileri güçlendirme ve yatırımları ve sürdürülebilir ekonomik iş birliğini teşvik etme konusundaki kararlığını iletti.

Yunan tarafı, BAE hükümetini ve halkını COP28 Taraflar Konferansına ev sahipliği yapma ve başkanlık etme başarısından dolayı tebrik etti. Ayrıca taraf devletler arasında tarihi bir fikir birliğine varan ve iklim eylemi çabalarını desteklemeyi ve enerji sektöründe mantıklı, pratik ve adil bir geçiş sağlamayı içeren iddialı hedefler belirleyen "BAE Anlaşmasını" övdü.
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İki taraf, Yunanistan Başbakanı'nın Kasım 2020'de BAE'ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde iş birliği yollarını tartıştı.

al-ain Görüşmede BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in huzurunda Mayıs 2022'de açıklanan 4 milyar Euro'luk (4,2 milyar dolar) ortak yatırım fonundaki son gelişmeler ele alındı.

Fon, kuruluşundan bu yana Yunan ekonomisinin ana sektörlerindeki büyümenin desteklenmesine ve ilgili pazarlardaki yatırım operasyonlarının kolaylaştırılmasına katkıda bulundu.
Fonun Ortak Yönlendirme Komitesi, daha stratejik ortaklıklar kurmak ve uzun vadede her iki ülkeye de fayda sağlayacak sürdürülebilir getiriler elde etmek amacıyla gelecek vaat eden yatırım fırsatlarını tartışmak üzere ziyaret sırasında bir toplantı düzenledi.

Fon, altyapı, enerji ve yenilenebilir enerji, sağlık, sanayi ve yüksek teknoloji, finansal hizmetler, gıda, tarım, lojistik, turizm ve diğer ortak ilgi alanları gibi birçok farklı sektöre odaklanmaktadır.

al-ain'in aktardığı haberde: İki taraf, iki ülkedeki hükümet ve özel kurumlar arasında etkili iş birliğini destekleyecek şekilde dijital ve devlet hizmetleri ile yapay zeka alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin ve mevcut fırsatların incelenmesinin önemini vurguladı.

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