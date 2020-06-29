BAE, Lübnan’ı karıştırıyor

Yakup Sarıçiçek

Yemen, Sudan ve Libya’da iç karışıklıkları körükleyip seküler yapılara destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan’da da virtüöz görevine soyundu. Libnan’daki ekonomik krizi fırsat bilip ülkedeki fitne çalışmalarını artıran BAE Prensi bin Zayed’in büyükelçiliği vasıtasıyla Lübnan yönetimine İslami değerlere yakın kişilerin görevlerden el çektirilmesi dahil birçok konuda baskı yaptığı belirtildi.

Lübnan İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi, BAE’nin ülkede kaos çıkarmak için ayaklanmalara para akıttığı belirterek, “Bize dostça mali destek yardımında bulunuyor görünebilirler ama aslında bizi boğuyorlar. Protestocuları destekleyip ülkedeki karışıklığı kışkırtıyorlar” dedi.

Lübnan’daki Türkiye sevgisinden de rahatsız olan BAE’nin Mısır firavunu Sisi ile birlikte ülkede Türk düşmanlığını körüklemeye çalıştığı ve Hristiyanlara büyük destek verdiği yine Lübnanlı yetkililer tarafından açıklandı.

Arabicpost’a göre BAE’nin Beyrut Büyükelçisi Hamad Said eş-Şemsi, Beyrut’taki kiliseleri ve Hristiyan tesislerini milyonlarca dolar akıtıp yenilerken, Lübnan’daki Müslüman karşıtlığına da destek verdi. BAE’nin ülkede etkinliğini artırmak için de gazete, internet siteleri ve TV kanallarını finanse edip yönlendirdiği de belirtildi.