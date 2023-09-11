BAE, Katar, Mısır, Suudi Arabistan... Birçok ülkeden Türkiye'ye geliyorar! Dünya kapı, pencere sektörü buluşacak

Bu kapsamda 13-16 Eylül tarihleri arasında KAPSİAD ve Kayseri OSB işbirliği ile düzenlenen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, sektörün lider firmaları ve nitelikli satın almacılarını bir araya getirecek.

20 bin m²’lik alanda, 100’ün üzerinde firma ve 200’ün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşecek fuarı ziyaret edenler arasında Türkiye Müteahhitler Odası, TMMOB meslek odaları şubeleri, müteahhitlik firmaları, inşaat ve GYO şirketleri, mimarlar, iç mimarlar, kapı pencere bayileri, hırdavatçılar, inşaat malzemesi toptancıları, yapı marketler, TOKİ ve tedarikçi müteahhit şirketleri, nalburiyeler, STK’lar, sektörel ve ulusal basın temsilcileri yer alıyor.

36 ÜLKEDEN HEYET GELECEK

Fuarda aynı zamanda alım heyetleri kapsamında 36 ülkeden gelen alıcılar ağırlanırken katılımcı firmalar ile yabancı alıcılar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. B2B ikili iş görüşmeleri; Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Dominik, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İsrail, Katar, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yunanistan’ dan gelen alıcı firmalar ile gerçekleşecek.