BAE kararı duyurdu: Gazze'ye binlerce ton yardım gönderildi... BAE'den 'Gazze' hamlesi!

Bu girişimle BAE, Gazze Şeridi sakinlerinin yaşadığı zorlu insani koşulları iyileştirmeyi, savunmasız grupların acılarını hafifletmeyi ve onlara temel ihtiyaçları sağlamayı amaçlıyor.

BAE yardımı, Gazze'deki sağlık, eğitim ve altyapı sektörlerine verilen desteğin yanı sıra gıda, tıbbi malzemeler ve barınma için gerekli olan malzemeleri de içeriyor.

3 Nisan 2024 itibarıyla BAE, 234 uçuş ve bin 55 kamyonla taşınan 26 bin ton acil malzeme sağladı.

Ayrıca, yüklerini Gazze Şeridi'ne taşımaya hazırlık amacıyla El Ariş limanına yanaşarak 13 bin 190 ton yardım malzemesi taşıyan 3 yardım gemisi gönderdi.

BAE, Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla 300 ton gıda yardımını başarıyla ulaştırarak, bölgenin kuzeyine teslim etti.

72 binden fazla kişinin günlük ihtiyacını karşılamak için 5 otomatik fırını faaliyete geçirirken, Gazze'de 17 bin 140 kişinin günlük ihtiyacını karşılayan 8 mevcut fırına da un sağladı.

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Ayrıca günde bir milyon 200 bin galon üreten, Gazze Şeridi'ne pompalanan ve 600 binden fazla kişiye fayda sağlayan 6 deniz suyu arıtma tesisi de sağladı.



BAE, Gazze'nin güneyinde, 100'den fazla doktor, hemşire, eczacı ve laboratuvar teknisyeninden oluşan sağlık ekibinin gözetiminde bir sahra hastanesi kurdu. Açılışından bu yana, hastanede 13 bin 574 vaka tedavi edildi

Ayrıca El Ariş kenti açıklarında 100 yataklı yüzen hastane kurarak 26 Şubat 2024'ten itibaren tıbbi hizmet ve sahra hastanesine destek vermeye başladı.

BAE, sahra hastanesinde gerçek zamanlı video iletişim teknolojisi kullanarak acil tıbbi konsültasyonlar sağlamak için Starlink hizmetini devreye soktu

635 refakatçı ve 617 Gazzeli, Gazze Şeridi'nden BAE'ye gelerek BAE Devlet Başkanı'nın direktifleri doğrultusunda tıbbi bakım aldı. Ayrıca 2 bin yaralı ve kanser hastası da tedavi edildi.

BAE'nin sunduğu ve Aralık 2023'te Konsey tarafından kabul edilen 2720 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı, insani yardım akışını artırmak ve BM personeli ile sahadaki insani yardım çalışanlarını korumak için somut adımlar atılmasını talep etti.

Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri'nden insani yardım ve yeniden yapılanma işlerinden sorumlu kıdemli bir koordinatör ataması talep ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin meselesinde kararlı bir duruş sergileyerek, Filistin halkının 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklemeye devam ediyor.