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Dünya BAE, İsrail takımı satın alıyor
Dünya

BAE, İsrail takımı satın alıyor

İsrail’le gizli ilişkilerini resmiyete döken BAE, normalleşmenin kısa sürede kabullenilmesi için çabalarını sürdürüyor. BAE Prensi bin Zayed’in isteğiyle Abu Dabili iş adamları, İslam karşıtı olan İsrail’in ırkçı Beitar Jeruselam kulübünü satın almak için girişimlere başladı. Ayrıca İsrailli oyuncu Kayal’ı almak için de BAE kulüpleri sıraya girdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:31:00 - 2020-09-23 13:05:10
BAE, İsrail takımı satın alıyor

 Yakup Sarıçiçek 

Filistin davasını, kuklası olduğu Amerikan’ın isteğiyle satıp, işgal devleti İsrail’le normalleşmenin ilk atımını atan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), siyonistlerle iç içe geçmek için sınır tanımıyor.

Yemen’deki Yahudileri ülkesine tahliye eden, İsrail’le havacılık, güvenlik, banka, denizcilik, ticaret ve turizm gibi bir çok alanda resmi ilişkiler kuran Abu Dabi yönetimi, futbolla da ilişkileri daha ileriye taşıma hedefinde. Böylece toplumda İsrail’le normalleşme daha kısa sürede, benimsenecek. İsrail kanalı “i24news”in BAE’nin bir İsrail kulübünü satın alacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Haber sonrası neredeyse tüm Arap sitelerine konu olan olay sonrası detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Haberlere göre BAE Veliaht Prensi bin Zayed’in isteğiyle Abu Dabi’li iş adamları İsrail’in İslam ve Müslüman düşmanı olan ırkçı futbol kulübü Beitar Jeruselam’ı satın almak için pazarlıklara başladı. Siyonist kulübünün sahibi Moshe Hajj ile BAE’li işadamları arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken temaslarda arabuluculuk yapan ismin de İngiliz kulübü Portsmouth’un eski sahibi Süleyman El Fahim olduğu ifade edildi.

Futbol vasıtasıyla İsrail’e para akıtacak olan BAE’de bir diğer adım da İsrail’li oyunculara transfer girişimi oldu. İsrail basını, Emirlik spor kulüplerinin “İsrailli futbolcu Beram Kayal”ı ve diğer bazı isimleri transfer etmek için girişimlere başladıklarını duyurdu. İnews24 kanalı, adını açıklamadığı BAE kulüplerinin normalleşmeye katkı sağlamak için Kayal’ı ve 1-2 İsrailliyi almaya çalıştığını belirtti.

Yeni Akit Gazetesi

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