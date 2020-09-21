BAE, İncirlik'teki ABD üssünü taşımak istiyor

Münübe Yılmaz

BAE veliahtı Prens Muhammed Bin Zayed Türkiye’de bulunan ABD üssünü BAE’ye taşımak için Pentagon ile görüşmeler yapıyor. BAE haber ajansı The New Khaleej, Bin Zayed’in, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki imzalanan normalleşme anlaşması ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki hareketlilik gibi bazı gelişmeler üzerine İncirlik’teki ABD üssünü BAE’ye taşıma teklifini düşündüğünü kaydederek, Bin Zayed’in asıl amacının ABD ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmek olduğunu aktardı. Pentagon ile ekonomik ve askeri işbirliğini geliştirmek üzere çalışmalar yapan Bin Zayed, ABD’nin İncirlik üssü gibi önemli bir askeri merkez arayışında olmasından da faydalanmış olacak. Uzmanlar ise bir NATO üssü olan İncirlik Üssü’nün kapatılması durumunda ise Türkiye'nin NATO'dan ayrılması veya çıkarılması gibi yeni bir gündemin ortaya çıkabileceği öngörüsünde bulunuyorlar.