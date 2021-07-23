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BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."
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Dünya BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."
Dünya

BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeleri görüştükleri belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 17:09:00 -
BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Kurban Bayramı vesilesiyle Al Nahyan'ı telefon ile aradığı ifade edildi.

Açıklamada, Al Nahyan ve Benett'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıkları kaydedildi.

Al Nahyan'ın başbakan olarak göreve başlayan Benett'i bu vesileyle kutladığı, bölgenin çıkarı, gelişmesi, istikrarı ve barışı için kendisiyle birlikte çalışmasını temenni ettiği aktarıldı.

Bennett, 14 Haziran'da İsrail Meclisi'nden güvenoyu alarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

İsrail ile Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştiren BAE'nin lideri Al Nahyan, Bennett ile göreve geldikten sonra ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

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