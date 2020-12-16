BAE ile anlaşma imzalayan Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrailli şirketler hangileri?

KUDÜS (AA) - İsrail ile çok hızlı bir normalleşme sürecine giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin toprakları üzerinde yasa dışı şekilde kurulan Itamar yerleşim biriminden şarap, Har Bracha'dan zeytinyağı, Hermesh'ten bal ve Gerizim Dağı bölgesinden de tahin ithal etmeye hazırlanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşim birimini bünyesinde bulunduran Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, BAE'nin bu niyetini duyurdu.

Dagan, açıklamasında, "Şomron bölgesi ürünlerinin büyük miktarlarla Müslüman bir ülkeye satılacağını" gururla duyurdu.

Dagan, ayrıca sosyal medya hesabından 8 Aralık'ta Şomron'daki şirketlerden BAE'ye ihraç etmek için Dubai dağıtım şirketi FAM Holding ile 4 anlaşma imzalanmasını kutladı.

Hesabında anlaşma imzalanırken çekilen görüntüyü yayınlayan Dagan, imza sırasında Arapça ve İbranice "Şomron kentinden BAE'ye ihracat anlaşması" yazılı bir pankart asılıydı.

Dagan, bugünleri yaşadığı ve ulaştığı için şükrettiğini ifade etti.

Aslında Dagan'ın bahsettiği gibi Şomron isminde bir kent bulunmuyor. İsrail, Tevrat rivayetlerine göre Yahuda ve Samaria olarak nitelediği Batı Şeria'nın kuzeyindeki binlerce dönümlük Filistin toprakları üzerinde inşa ettiği onlarca Yahudi yerleşim birimlerinin yer aldığı bölgeyi bu şekilde isimlendiriyor.

FAM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ali Musa ise şirketi ile Tura ve Paradise şirketleri arasında ilk kez bir anlaşma imzalandığına işaret ederek, Dagan'a kendilerine kapılar açtığı için teşekkür etti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasından bu yana BAE ile İsrailli şirketler arasında çeşitli anlaşmaların ve sözleşmelerin imzalandığına ilişkin sık sık açıklamalar yapılıyor.

Dagan'ın açıkladığı, ithalat için anlaşma imzalanan, Filistin toprakları üzerinde yasa dışı şekilde kurulmuş yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrailli 4 şirket şunlar:

- Tura Şirketi

BAE'li yetkilinin işaret ettiği şarap ve zeytinyağı üreten Tura Şirketi, Rehelim yerleşim biriminde yer alıyor.

Rehelim yerleşim birimi, Nablus'un güneyinde gasp edilen Filistin köyleri İskaka, Yasuf ve Yatma toprakları üzerinde 2002'de inşa edildi.

Karı-koca olan Tura'nın sahipleri, şirketin internet sitesindeki açıklamasında, "İsrail ve topraklarıyla yakından ilgili" olduklarını ifade ediyor.

- Paradise Şirketi

Hermesh yerleşim biriminde bulunan Paradise Şirketi, 1984'te Batı Şeria'Nın kuzeyindeki Tulkerim iline bağlı Kaffin beldesindeki yüzlerce dönüm Filistin toprağı üzerine kuruldu.

- Arnon Şarap Şirketi

Arnon Şarap Şirketi, Itamar yerleşim birimini merkez kabul ediyor.

Yerleşim birimi, 1984 yılında Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Avarta, Beyt Furik, Akraba köylerindeki gasp edilmiş topraklar üzerine kuruldu.

- Har Bracha Şarap Şirketi

BAE'nin anlaşma imzaladığı diğer bir şirket ise Har Bracha. Şarap şirketi, Filistin toprakları üzerinde kurulan Har Bracha yerleşim biriminde bulunuyor.

Har Bracha yerleşim yeri 1983'te Nablus'un güneyimdeki Kefr Kallil, Burin ile Irak Burin, Filistin köyleri üzerine inşa edildi.

Har Bracha Şirketi, internet sitesindeki hesabından 2007 yılında kurulduğu ve senelik 80 bin şişe şarap ürettiği bilgisini paylaşıyor.

Sitede, şirket sahibi Lavi ailesinin, "Samira'nın İsrail halkının kültürünün beşiği olduğuna inanarak Bracha Dağı, Gerizim Dağı'na yerleşmeye geldiği" ibaresi yer alıyor.

Liva ailesi, ayrıca "Tevrati manzara ve ülkenin bu kısmının hissettiği Akdeniz havası, şirketin kurucusu Nir Lavi'yi bu dağda üzüm bağları yetiştirmeye sevk etti." ifadelerine yer veriyor.

- Yerleşimci sayısı artacak

BAE ve İsrailli şirketler arasında imzalanan anlaşmaların değerine veya yerleşim yerlerinin elde edeceği kâra ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ancak Dagan, Twitter hesabında "elde edilecek kârın, yerleşimcilerin sayısının artmasına ve yerleşim birimlerinin genişlemesine katkı sağlayacağını" kaydetti.

Dagan, Samira Konseyi'nin İsrail'de BAE'li şirketler ile anlaşmaya varan ilk belediye makamı olduğunu vurguladı.

Bu gelişmenin Samira'nın nüfus, altyapı ve kültür alanlarında güçlenmesi için yürünen stratejik yolun önemli bir parçası olduğuna işaret eden Dagan, ayrıca Samira'yı ekonomik bir güç merkezine dönüştürmek için her daim ve her yerde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

- Yasa dışı yerleşim birimleri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), bu yılın başlarında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirketleri içeren "kara liste"yi yayımlamıştı.

Söz konusu listede hem İsrailli hem de uluslararası şirketler yer alıyor.

BAE şirketleri, bundan sonra OHCHR'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak inşa ettiği yerleşimlerde faaliyet gösteren 112 şirketin yer aldığı listedeki isimlerden bazılarıyla anlaşma yaptı.

BM Güvenlik Kurulu ve Genel Kurulu'nun kararlarına göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı ve savaş suçu kabul ediliyor.

ABD ile BAE haricinde tüm ülkeler, yerleşim birimleri ürünlerini "İsrail malı" olarak kabul edilmesini reddediyor.

Yerleşim birimlerini reddeden Avrupa Birliği, 2015 yılında, tüketicinin Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerini ayırt edebilmesi için üretim yerini ibraz edecek şekilde etiklenmesi kararı aldı. Söz konusu karar Tel Aviv yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.



