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BAE, Hafter için Libya'ya asker taşıyor!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), geçtiğimiz aylarda darbe yapılan Sudan ve diğer Afrika ülkelerinden askerleri Hafter milisleri saflarında savaşmaları için Libya'da sevk ettiğine dair yeni belgeler ortaya çıktı.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:41
BAE, Hafter için Libya'ya asker taşıyor!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'dan beri saldıran ABD kuklası darbeci Halife Hafter milislerinin en büyük destekçisi.

Uluslararası tanınırlığa sahip UMH yetkilileri, yaptıkları açıklamalar ile BAE'nin Hafter'e gelişmiş silahlar, insansız hava araçları, bazen de doğrudan kendi savaş uçakları ile saldırı düzenleyerek destek verdiğini duyuruyor.

Ancak son dönemde ortaya atılan yeni iddialar, BAE'nin Hafter'e verdiği desteğin bunlarla sınırlı olmadığını ortaya çıkardı. Arap basınında yer alan haberlerde BAE'nin, Sudan'ın Darfur bölgesindeki Arap aşiretlerden yüzlerce askeri Hafter'e destek için Bingazi'ye sevk ettiği ileri sürülüyordu.

Al Jazeera Arapça'nın ele geçirdiği yeni belgeler, BAE'nin geçtiğimiz aylarda darbe yapılan Sudan ve diğer Afrika ülkelerinden askerleri Libya'ya sevkini doğruluyor.

Buna göre belgeler, Hartum'daki BAE BüyükelçiliğindenSudan Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş.

Ele geçirilen belgelerin ilkinde Büyükelçilik, BAE ordusuna ait C130 ve G17 tipi 2 uçağa Sudan'ın batısındaki Cenine Havaalanı'nın kullanılması için diplomatik izin verilmesini talep ediyor.

Diplomatik izin, 1 Haziran 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arası için istenirken, uçakların Sudan kuvvetlerini taşıyacağı belirtiliyor.

Belgede, uçakların izleyeceği rota da belirtilmiş. Buna göre rota, Assab-Eritre ile Cenine-Sudan arasında.

İkinci belgede yine, Hartum'daki BAE Büyükelçiliğinden Sudan Dışişleri Bakanlığına yazılı.

Belgede C17 tipi 2 askeri uçak için diplomatik izin talep edilirken, uçakların yolcu taşıyacağı belirtiliyor.

Uçaklar için talep edilen diplomatik izin tarihleri ise, 25-26 Haziran 2019.

Bu belgede uçakların rotası şöyle:

Abu Dabi'den Hartum, Hartum'dan Libya'nın El-Harube Havaalanı, sonra tekrar Abu Dabi ve oradan Kahire.

Al Jazeera'ye konuşan askeri kaynaklar, Sudan'da Ömer el-Beşir devrildikten sonra kurulan Askeri Geçiş Konseyinde Başkan Yardımcısı olan Muhammed Hamdan Daklu'nun Darfur Bölgesi ve diğer bölge ülkelerinden BAE için 450 asker topladığını söyledi.

BAE için toplanan askerlerin iyi derecede Arapça biliyor olmasına dikkat edildiğini belirten kaynak, askerlerin Cenine'de eğitildiğini, daha sonra ise Libya ve Yemen'e sevk edildiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:41
  1. BAE
  2. Sudan
  3. Darfur
  4. ABD kuklası darbeci Halife Hafter
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
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  7. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  8. Trablus
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  10. Cenine Havaalanı
  11. Hartum

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