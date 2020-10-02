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Aktüel BAE, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

BAE, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:56:32 -
BAE, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 424'e, Filistin'de 379'a, Tunus'ta 271'e yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 118 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 424'e, vaka sayısının 96 bin 529'a yükseldiği, 86 bin 871 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'da 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, Filistin genelinde 545 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Bakanlık, Filistin'de toplam can kaybının 379, vaka sayısının 51 bin 607, iyileşen kişi sayısının 42 bin 544 olduğunu duyurdu.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 hastası 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1308 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.

Böylece ülkede toplam can kaybı 271'e, vaka sayısı 19 bin 721'e yükseldi.

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